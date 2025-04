Bologna, Italiano senza quattro giocatori contro l’Inter: i convocati

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati per il delicato match di domani contro l’Inter, in programma allo stadio Renato Dall’Ara alle ore 18. Vincenzo Italiano dovrà però fare a meno di pedine importanti: Lucas Skorupski, Davide Calabria, Lewis Ferguson e Nicolò Casale saranno infatti indisponibili a causa di infortuni.

SFIDA AL DALL’ARA – Se la squadra di Vincenzo Italiano necessita di punti validi per la rincorsa al quarto posto, che ora dista due punti ed è occupato dalla Juventus, i ragazzi di Inzaghi vogliono staccare sempre di più il Napoli, con i punti a separare le due squadre che ad oggi sono 3. La partita si giocherà sabato 19 alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna, e il fischietto designato per questa gara è il signor Colombo, con Baccini e Bahri che saranno gli assistenti. Vincenzo Italiano non sembra volersi schiodare dal 4-2-3-1 che tanto bene ha fatto negli ultimi mesi. Davanti al portiere Ravaglia, con Skorupski ancora ai box.

INTER-BOLOGNA – I CONVOCATI DI ITALIANO

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Pessina.

Difensori: Beukema, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola.