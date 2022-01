Bologna-Inter, Vidal favorito su Gagliardini. Dumfries-Perisic esterni – Sky

L’Inter continua la sua preparazione in vista della sfida dell’Epifania contro il Bologna. Il giornalista di Sky Sport, Andrea Paventi, ha fatto il punto sulla formazione che scenderà in campo il 6 gennaio allo stadio Dall’Ara. Le assenze saranno due, Dzeko e Calhanoglu. Ecco le ultime.

ALLENAMENTO – Oggi l’Inter si è allenata ad Appiano Gentile e domani ci sarà l’ultimo prima della trasferta di Bologna. Ecco le ultime sulla formazione da Paventi a Sky Sport. «Calhanoglu è stato uno dei migliori in campo sempre e la sua assenza peserà. I sostituti ci sono, Vidal sembra in vantaggio su Gagliardini ma domani ci sarà l’ultimo allenamento e Inzaghi sceglierà lì. Se però staranno tutti bene ci saranno le conferme che ci aspettiamo. Solita difesa a tre, Dumfries a destra e Perisic a sinistra. Davanti Sanchez-Lautaro Martinez come detto con Correa che punta la Lazio».

Fonte: Sky Sport 24