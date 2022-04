Bologna-Inter, un rientro dal 1′! Correa favorito: un’ipotesi sul partner – Sky

Bologna-Inter è il recupero della ventesima giornata di Serie A che andrà in scena domani alle ore 20.15 allo stadio “Renato Dall’Ara” (QUI le ultime sui nerazzurri). Inzaghi ha un solo grande dubbio in attacco dove l’unico con qualche certezza in più è Correa. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

BALLOTTAGGIO IN ATTACCO – Bologna-Inter è il recupero della ventesima giornata di Serie A che si giocherà mercoledì 27 aprile allo stadio Renato Dall’Ara alle ore 20.15. Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di Robin Gosens, Arturo Vidal e Felipe Caicedo (QUI le ultime sulle loro condizioni), ha un grande dubbio in attacco: «In difesa rientra Bastoni titolare con de Vrij e Skriniar. Sulla corsia sinistra ancora una volta Perisic mentre a destra Dumfries è in vantaggio su Darmian. In mezzo Barella, Brozovic e Calhanoglu. Poi il grande dubbio in attacco dove Correa è forse favorito su Lautaro Martinez e Dzeko, l’altro posto potrebbe essere occupato da Lautaro ma Dzeko rimane in corsa».