Bologna-Inter 1-0, il tabellino della partita della 33ª giornata di Serie A

Bologna-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la trentunesima giornata di Serie A 2024-2025.

LA SOLITA SCIAGURA – Per l’ennesima volta l’Inter perde punti nel finale. E per l’ennesima volta il maledetto Bologna diventa il boia che distrugge gran parte di campionato. Al 94’ di una partita orribile, senza mezza occasione, segna Riccardo Orsolini in mezza rovesciata. Con la solita impresentabile “performance” di Yann Bisseck, che ancora una volta entra nel finale e fa disastri perché non è in grado di reggere i momenti decisivi delle partite. Il Napoli effettua l’aggancio in classifica e ora bisogna fare i conti con un calendario terribile. Questo il tabellino di Bologna-Inter.

BOLOGNA-INTER 1-0 – IL TABELLINO

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer (88’ Moro), Freuler; Ndoye (77’ Cambiaghi), Odgaard (89’ Odgaard), Dominguez (70’ Orsolini); Dallinga (77’ Castro).

In panchina: Bagnolini, Mas. Pessina, Erlic, El Azzouzi, Pobega, Lykogiannis, De Silvestri, Pedrola.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (64’ Dimarco); Darmian (88’ Bisseck), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (65’ Frattesi), Carlos Augusto; Lautaro Martinez (88’ Arnautovic), Correa (69’ Taremi).

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, de Vrij, Asllani, Berenbruch, Cocchi, Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como (Baccini – Bahri; Marcenaro; VAR Abisso; A. VAR Meraviglia).

Gol: 94’ Orsolini.

Espulso: Italiano (B, allenatore) al 56’ per proteste.

Ammoniti: Mkhitaryan, Bastoni, Correa (dalla panchina), Arnautovic (I), Ndoye, Castro, Orsolini (B).

Recupero: 2’ PT, 7’ ST.