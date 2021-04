Bologna-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021.

BASTA UN GOL – L’Inter allunga ancora! La capolista sfrutta i pareggi di Juventus e Milan e passa a Bologna col ventesimo gol in questa Serie A di Romelu Lukaku. Un gol di fondamentale importanza per la classifica, visto che permette di portarsi a +8 sulla seconda (con scontro diretto a favore e una partita in meno) e a +12 sulle due squadre che si sfideranno mercoledì (Juventus-Napoli in contemporanea con Inter-Sassuolo). In mezzo c’è l’Atalanta, a -10 anch’essa con una partita in più. Questo il tabellino di Bologna-Inter.

BOLOGNA-INTER 0-1 – IL TABELLINO

Bologna (4-2-3-1): F. Ravaglia; Tomiyasu (34′ De Silvestri), Danilo L., Soumaoro, Dijks (80′ Juwara); Schouten, Dominguez (69′ Svanberg); Skov Olsen (80′ Orsolini), Soriano, Sansone (69′ Vignato); Barrow.

In panchina: da Costa, Poli, Baldursson, Antov, Faragò.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Hakimi, Barella (92′ Vecino), Brozovic, Eriksen (61′ Gagliardini), Young (71′ Darmian); Lukaku, Lautaro Martinez (71′ Sanchez).

In panchina: Padelli, I. Radu, de Vrij, Sensi, Vidal, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Piero Giacomelli della sezione di Trieste (Fiorito – Galetto; Marinelli; VAR Di Paolo; A. VAR Passeri)

Gol: 31′ Lukaku

Ammoniti: Soumaoro, De Silvestri, Vignato, Juwara (B), Ranocchia, Brozovic, Bastoni, Gagliardini (I)

Recupero: 3′ PT, 3′ ST