Bologna-Inter 2-1, il tabellino della partita della 20ª giornata di Serie A

Bologna-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per la ventesima giornata di Serie A 2021-2022.

IL SUICIDIO COMPLETO – L’Inter butta via il campionato nella maniera più squallida possibile. Il gol lampo di Ivan Perisic sembra valere la vetta della classifica in Serie A, invece è l’inizio di un incubo. Pur dominando non arriva il raddoppio e il Bologna pareggia con l’ex Marko Arnautovic. Poi tanta pressione, occasioni divorate per mancanza di concretezza e puntualmente arriva il 2-1. Con la follia di Ionut Andrei Radu che accompagna in porta una rimessa laterale a favore permettendo a Nicola Sansone di toccare da due passi. Ora è tutto in mano al Milan: +2 con lo scontro diretto a favore a quattro giornate dalla fine. Questo il tabellino di Bologna-Inter.

BOLOGNA-INTER 2-1 – IL TABELLINO

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg (67′ Aebischer), Schouten, Soriano (67′ Dominguez), Hickey; Arnautovic (88′ Orsolini), Barrow (77′ Sansone).

In panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Viola, Mbaye, Santander, Vignato, Kasius.

Allenatore: Miroslav Tanjga (Mihajlovic indisponibile)

Inter (3-5-2): I. Radu; Skriniar, de Vrij, Dimarco (70′ D’Ambrosio); Dumfries (80′ Darmian), Barella (63′ Sanchez), Brozovic, Calhanoglu (80′ Gagliardini), Perisic; Lautaro Martinez, Correa (63′ Dzeko).

In panchina: Handanovic, Cordaz, Vecino, Ranocchia, Sangalli, F. Carboni, A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Imperiale – Cecconi; Marchetti; VAR Fabbri; A. VAR Paganessi)

Gol: 3′ Perisic (I), 28′ Arnautovic, 81′ Sansone

Ammoniti: Arnautovic (B), Barella, Dumfries, Calhanoglu (I)

Recupero: 4′ PT, 5′ ST