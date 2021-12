Bologna-Inter, sospesa la prevendita dei biglietti: il comunicato

È stata sospesa la prevendita dei biglietti per assistere allo stadio Dall’Ara a Bologna-Inter, ventesima giornata di Serie A.

PREVENDITA SOSPESA – Dopo le restrizioni imposte dal Governo è arrivata le sospensioni della vendita dei biglietti Inter-Juventus, finale di Supercoppa Italiana (vedi articolo). Sospesa anche della prevendita dei tagliandi per Bologna-Inter. Il comunicato del club rossoblù pubblicato sul proprio sito ufficiale. “Il Bologna Fc 1909 comunica che, in attesa di indicazioni ufficiali in merito alla riduzione della capienza degli stadi al 50%, la vendita dei biglietti per la gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022 è stata sospesa. Prossimamente saranno comunicate le eventuali nuove disposizioni“.

Fonte: BolognaFC.it