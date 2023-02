Bologna-Inter, Skriniar e Dimarco non disponibili: il motivo dell’assenza

Skriniar e Dimarco non saranno a disposizione di Inzaghi per Bologna-Inter, sfida in programma domenica alle 12.30 al Dall’Ara. Il club nerazzurro comunica il motivo dell’assenza

Bologna-Inter, Skriniar e Dimarco danno forfait: le motivazioni

NON DISPONIBILI – Milan Skriniar e Federico Dimarco non saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domani contro il Bologna, in programma allo stadio “Dall’Ara” alle ore 12.30. Per il difensore slovacco lomboglutalgia sinistra, per l’esterno italiano affaticamento muscolare addominale.

