Bologna-Inter, Skorupski out: Mihajlovic lancia il terzo portiere Ravaglia?

Secondo Goal.com, Sinisa Mihajlovic potrebbe schierare in Bologna-Inter il giovane portiere Federico Ravaglia, per sostituire Lukasz Skorupski, out causa Covid-19

SORPRESA – È partito il conto alla rovescia per Bologna-Inter. I nerazzurri torneranno in campo dopo due settimane, e Antonio Conte aspetta il ritorno dei suoi nazionali per comporre l’undici titolare di sabato sera (vedi articolo). Anche Sinisa Mihajlovic ha i suoi dubbi (e i suoi nazionali da aspettare). Il più importante di questi riguarda il portiere: secondo Goal.com, infatti il classe 1999 Federico Ravaglia potrebbe partire titolare.

GIOVANE PROMESSA – Ravaglia ha giocato solo una volta in questa stagione, nella sconfitta rimediata dal Bologna per 1-5 contro la Roma, il 13 dicembre scorso. Ravaglia ha avuto parecchi problemi quest’anno, tra infortuni e coronavirus, che lo hanno tenuto ai margini della rosa. Il tecnico rossoblu Mihajlovic potrebbe però concedergli una nuova occasione in Bologna-Inter. Secondo Goal.com, Ravaglia è in vantaggio su Da Costa per sostituire Lukasz Skorupski, messo ko dal coronavirus. Nell’ultima seduta di allenamento, l’allenatore serbo lo ha incitato parecchio e ha avuto un colloquio personale con Ravaglia, proprio in vista di un possibile inserimento dal 1′.

Fonte: Goal.com