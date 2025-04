Bologna-Inter, la sfida nella sfida: Inzaghi e Italiano i ‘signori delle finali’ – TS

Da qui in avanti saranno tutte finali! A partire da Bologna-Inter. Ma se per molti è solo un modo di dire, per Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi è un’abitudine consolidata. I due allenatori, che si affrontano oggi al Dall’Ara, sono infatti i tecnici italiani più presenti nelle finali negli ultimi anni di Serie A. Un dato che conferma il valore del match di oggi: Bologna-Inter somiglia a una vera e propria finale.

IL MIGLIORE – Nessuno come Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha portato l’Inter a giocare cinque finali nelle ultime tre stagioni, vincendone tre (due Supercoppe e una Coppa Italia) e perdendone due, tra cui la più dolorosa: quella di Champions League a Istanbul contro il Manchester City. Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di poter tornare a sognare in grande. La strada è lunga, ma Inzaghi e i suoi ci credono: prima c’è da superare il Milan in Coppa Italia per tornare all’Olimpico e inseguire un altro trofeo.

Subito dopo Inzaghi c’è Italiano! Che sfida Bologna-Inter

SFIDA NELLA SFIDA – Tre invece le finali conquistate da Italiano, tutte alla guida della Fiorentina: due in Conference League e una in Coppa Italia, tutte perse ma tutte giocate con onore. Ora il tecnico del Bologna ha in mano la possibilità di riscattarsi: dopo il 3-0 rifilato all’Empoli nella semifinale di andata, la finalissima è a un passo. Martedì basterà gestire il ritorno per conquistare la sua quarta finale in tre anni, numeri che in Serie A lo mettono alla pari con Gasperini e subito dietro a Inzaghi.

POTREBBE RIPETERSI – E se il destino volesse, i due “signori delle finali” potrebbero ritrovarsi proprio a Roma, in finale di Coppa Italia. Ma oggi, al Dall’Ara, c’è una tappa decisiva in ottica Scudetto e Champions. L’Inter, in particolare, non può sbagliare. Vincere a Bologna significherebbe ipotecare il titolo e chiudere simbolicamente un cerchio, proprio dove – lo scorso anno – tutto sembrava essersi complicato.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini