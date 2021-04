Bologna-Inter (Serie A): le probabili formazioni della 29ª giornata

SERIE A – 29ª giornata

Sabato 03/04/2021 ore 20:45 Le probabili formazioni di Bologna-Inter in Serie A

BOLOGNA INTER (4-2-3-1) (3-5-2) 34 RAVAGLIA (C) HANDANOVIC 1 14 TOMIYASU SKRINIAR 37 23 DANILO L. (C) A. RANOCCHIA 13 5 SOUMAORO A. BASTONI 95 35 DIJKS HAKIMI 2 30 SCHOUTEN BARELLA 23 8 N. DOMINGUEZ BROZOVIC 77 11 SKOV OLSEN ERIKSEN 24 21 SORIANO YOUNG 15 10 N. SANSONE R. LUKAKU 9 99 BARROW LAUTARO MARTINEZ 10 Allenatore S. MIHAJLOVIC A. CONTE Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN BOLOGNA-INTER

PANCHINA 1 DA COSTA (GK) (GK) PADELLI 27 7 ORSOLINI (GK) A. RADU 97 16 POLI GAGLIARDINI 5 18 BALDURSSON DE VRIJ 6 26 ANTOV A. SANCHEZ 7 29 DE SILVESTRI VECINO 8 32 SVANBERG SENSI 12 43 FARAGÒ VIDAL 22 55 VIGNATO DARMIAN 36 80 JUWARA PINAMONTI 99 INDISPONIBILI

2 HICKEY (infortunato)

9 SANTANDER (infortunato)

15 MBAYE (infortunato)

17 MEDEL (infortunato)

20 BREZA (non convocato)

28 SKORUPSKI (Coronavirus) 11 KOLAROV (infortunato)

14 PERISIC (infortunato)

33 D’AMBROSIO (Coronavirus) SQUALIFICATI 24 PALACIO – DIFFIDATI TOMIYASU, DIJKS e SORIANO BASTONI, BROZOVIC, BARELLA e LUKAKU ULTIME NOTIZIE

Troppe assenze e altrettanti dubbi per Mihajlovic, a partire da portiere: Ravaglia o da Costa? Anche il capitano Poli verso la panchina. Sulla trequarti Orsolini contende una delle tre maglie alle spalle del centravanti. Il principale ballottaggio di Conte è a centrocampo tra Eriksen e Gagliardini, mentre Young potrebbe essere preferito a Darmian sulla sinistra. Suggestione Sanchez dal 1′ con Lautaro Martinez: a sorpresa riposa Lukaku?