Bologna-Inter, seduta mattutina per i felsinei: il lavoro di Mihajlovic

Bologna-Inter si avvicina, i felsinei saranno i primi avversari del 2022 nerazzurro (vedi ultime). La squadra di Mihajlovic si è allenata in mattina provando alcune prove tattiche per affrontare l’undici di Inzaghi

SEDUTA − Allenamento mattutino a Casteldebole per i rossoblù in vista di Bologna-Inter. La squadra di Sinisa Mihajlovic sarà la prima avversaria dei nerazzurri in questo 2022. Avversario ostico, quello felsineo, nonostante qualche sicura assenza tra Covid-19 (clicca QUI per sapere i positivi) e Coppa d’Africa (Barrow e Mbaye). La seduta di allenamento ha visto tanto lavoro tecnico-tattico con partitelle a tema. Nella giornata di domani, a due giorni dalla sfida, gli imminenti avversari dell’Inter si alleneranno a porte chiuse.

Fonte: bolognafc.it