Bologna-Inter, scelta la maglia per stasera: le immagini dallo spogliatoio

Prosegue il conto alla rovescia per il calcio d’inizio di Bologna-Inter. Dopo il video dallo stadio Dall’Ara (vedi articolo), arrivano anche le prime immagini dallo spogliatoio. I nerazzurri scenderanno in campo con la seconda maglia.

TUTTO PRONTO – Manca sempre meno a Bologna-Inter di questa sera, un appuntamento attesissimo da tutti i tifosi nerazzurri, dopo tre settimane (complice il rinvio contro il Sassuolo e la pausa per le nazionali) senza che la squadra scendesse in campo. La maglia con cui giocheranno gli uomini di Antonio Conte sarà la seconda, come pronosticabile.