Bologna-Inter, rossoblù al lavoro nel pomeriggio: il programma di Mihajlovic

Bologna-Inter è la sfida in programma giovedì 6 gennaio allo stadio Dall’Ara alle ore 12.30, valevole per la ventesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). I rossoblù di Mihajlovic hanno ripreso oggi pomeriggio la preparazione in vista della sfida con i nerazzurri

RIPRESA – Bologna-Inter è la sfida che inaugura la ventesima giornata di Serie A, ossia la prima dopo la sosta natalizia. La squadra di Sinisa Mihajlovic si è ritrovata nel pomeriggio odierno al centro di allenamento per riprendere i lavori in vista del match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. I rossoblù hanno svolto attivazione atletica, lavoro tecnico-tattico e partitella a campo ridotto. La squadra si ritroverà domani alle ore 11.30.

Fonte: bolognafc.it