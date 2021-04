Bologna-Inter, si riprende 20 giorni dopo con un duplice obiettivo

Bologna-Inter si gioca alle 20.45, chiudendo la ventinovesima giornata di Serie A in programma tutta oggi. I nerazzurri tornano in campo a quasi tre settimane di distanza, complice il rinvio col Sassuolo, e devono ripartire.

RITORNO IN CAMPO – Bologna-Inter avvia la parte finale di stagione, ma segna anche un punto di ripartenza. Venti giorni fa l’1-2 al Torino, poi i cinque positivi (quattro fra i giocatori) e il rinvio obbligato col Sassuolo prima della sosta per le nazionali. Un lungo stop (dove si è parlato di tutto, ma non di campo) che, si spera, non abbia frenato la corsa della squadra di Antonio Conte, fin qui sempre vittoriosa nel girone di ritorno. Ecco: vincere stasera, col Bologna del sempre battagliero ex Sinisa Mihajlovic, vorrebbe dire intanto riprendere da dove si era lasciato. E, avendo il recupero col Sassuolo mercoledì, fare il primo passo di una settimana decisiva che dirà tantissimo per le sorti della Serie A. Perché il Milan aprirà il turno alle 12.30 e la Juventus, impegnata alle 18 nel derby, mercoledì recupererà col Napoli.

FORMAZIONE COI TAMPONI – Per Bologna-Inter Antonio Conte, a differenza del Sassuolo, farà giocare i nazionali dell’Italia, in quanto negativi al tampone. O almeno due: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. L’unico positivo è Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic sarà titolare mentre Stefan de Vrij e Matias Vecino vanno in panchina. L’infortunio di Ivan Perisic leva un’arma a sinistra, aprendo il posto per Ashley Young o Matteo Darmian, entrambi rimasti ad Appiano Gentile durante la sosta. Come loro, fra gli altri, Andrea Ranocchia (sostituto di de Vrij), Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Nel Bologna mancheranno tre ex, su tutti Rodrigo Palacio, e Mihajlovic deve scegliere il portiere (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Bologna-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).