Bologna-Inter, probabile formazione: ecco i ballottaggi di Inzaghi

Inzaghi non ha ancora scelto il suo undici iniziale ma la probabile formazione nerazzurra in Bologna-Inter si discosterà abbastanza dall’ultima vista a San Siro. Qualche titolare a riposo in ottica Madrid. Più di un ballottaggio da sciogliere prima di viaggiare in direzione Bologna

PROBABILE FORMAZIONE – Altro giorno di avvicinamento a Bologna-Inter, che vedrà la squadra di Simone Inzaghi in campo con qualche modifica. Un ballottaggio in ogni reparto per l’anticipo di Serie A ma nelle ultime ore in casa Inter gli sviluppi più interessanti sono a centrocampo, dove si preannunciano novità. Il ritorno di Hakan Calhanoglu tra i convocati dell’Inter alla fine non dovrebbe alterare le scelte in cabina di regia, invece il recupero di Davide Frattesi potrebbe. Pertanto l’ipotesi di vedere Henrikh Mkhitaryan per una volta in panchina resta viva ma dipende solo dalle condizioni di Frattesi. In attacco è quasi completo il sorpasso di Marko Arnautovic sul capitano Lautaro Martinez, che eventualmente dovrà lasciare la fascia a Barella. Inzaghi pensa al Bologna ma anche all’Atletico Madrid in Champions League. Giustamente… Infine, sempre valido il testa a testa tra Yann Bisseck e Benjamin Pavard in difesa. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Bologna-Inter di Serie A, in attesa di altri aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Bologna-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 8 Arnautovic.