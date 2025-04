Bologna-Inter: i precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Bologna-Inter, si gioca per la trentatreesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 18 allo Stadio “Dall’Ara” di Bologna. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Bologna e Inter (ore 18.00): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Bologna-Inter

Stadio “Dall’Ara” di Bologna, domenica 20 aprile ore 18.

I precedenti di Bologna-Inter

Sono 155 i precedenti in Serie A tra Inter e Bologna: i nerazzurri contano 75 vittorie contro le 43 dei rossoblu, con 37 pareggi che completano il quadro. Per la 40ª volta nella storia l’Inter giocherà una partita di campionato la domenica di Pasqua, esattamente come il Bologna. I nerazzurri e i rossoblu diventeranno così le due squadre che hanno giocato di più in questo giorno, staccando la Roma ferma a 39. Sarà inoltre la quinta volta che Bologna-Inter viene giocata a Pasqua: il bilancio è di due vittorie a testa.

Come seguire Bologna-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 17:30, sia attraverso i report dell'incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri.

Bologna-Inter, dove vederla in diretta TV

DAZN 1 (Canale 214 Sky), Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.

Bologna-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera), Sky Go e NOW. E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Bologna-Inter su DAZN e Sky: i telecronisti

Su DAZN la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Dario Marcolini. Su Sky Sport, invece, al duo Andrea Marinozzi e Massimo Gobbi.

Gli indisponibili della partita

Bologna: Skorupski, Casale, Calabria, Ferguson.

Inter: Bastoni, Asllani, Pavard, Mkhitaryan

L’arbitro della partita

L’arbitro di Bologna-Inter, match valido per la 33ª giornata di Serie A, sarà Andrea Colombo, della sezione di Como. Gli assistenti saranno Baccini e Bahri, il quarto ufficiale sarà Marcenaro, VAR dell’incontro Abisso, Assistente VAR Meraviglia.

Situazione disciplinare

DIFFIDATI

Bologna: Miranda e Pobega

Inter: Dumfries, Zielinski e Thuram.

Conferenze stampa di vigilia

Italiano: «Dobbiamo approcciarla in maniera diversa, a Bergamo sui primi due gol dovevamo metterci una pezza, approccio non all’altezza della situazione. Ma la reazione c’è stata, siamo rimasti in partita. Domani affrontiamo una delle squadre più forti del mondo, prestazioni contro il Bayern di altissimo livello. Odgaard 95% bene, Castro 50%. Odgaard diverso da quello che ha subito Castro, Odgaard è in gestione salta i primi due allenamenti ma poi quando entra negli ultimi allenamenti sta meglio, non lo abbiamo rischiato a Bergamo. Castro ha ancora fastidio al piede ma sta molto meglio, nei prossimi giorni questo recupero sarà più veloce. Calabria e Ferguson ancora a parte ma si stanno avvicinando, Ferguson più avanti Calabria ha dolore alla caviglia. Inter squadra completa in tutto e per tutto, ha talenti in tutti i reparti, grandissime doti dalla panchina. Speriamo che si sveglino un po’ stanchi da tutte queste partite che stanno affrontando, ma sappiamo a cosa andiamo in contro, stanno giocando ogni tre giorni sappiamo tutto di quello che andremo ad affrontare». Clicca qui per la conferenza stampa integrale del tecnico del Bologna.

Inzaghi non ha parlato alla vigilia.

Probabili formazioni Bologna-Inter

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsoloni, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

In panchina: Bagnolini, Pessina; Erlic, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, El Azzouzi, Pobega, Fabbian, Castro, Cambiaghi, Dominguez, Pedrola.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro; De Vrij, Bisseck, Cocchi, Zalewski, Dimarco, Frattesi, Asllani, Berenbruch, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi