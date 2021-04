Bologna-Inter, Perisic affaticato. A sinistra più Young di Darmian

Bologna-Inter andrà in scena questa sera alle 20:45, allo stadio “Renato Dall’Ara”. Antonio Conte recupera qualche giocatore in panchina ma perde Ivan Persic sulla fascia sinistra.

FASCIA SINISTRA – Bologna-Inter in programma questa sera, chiuderà di fatto la ventinovesima giornata di Serie A. Antonio Conte recupera qualche giocatore fondamentale tra infortuni e Covid-19, come nel caso di Stefan de Vrij ma anche di Arturo Vidal. Perde però qualche altro pezzo per infortunio, come nel caso di Aleksandar Kolarov e soprattutto Ivan Perisic, che dopo gli impegni con la sua Nazionale avrebbe riscontrato un problema fisico. Sulla fascia sinistra in questo momento in vantaggio Ashley Young rispetto Mattieo Darmian. L’italiano potrebbe essere un jolly a partita in corso per sostituire lo stesso inglese o Achraf Hakimi sulla fascia opposta.