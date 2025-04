Bologna-Inter, Orsolini va in gol e scoppia la lite: Arnautovic ci va di mezzo!

Il gol di Riccardo Orsolini innesca la lite nel finale di Bologna-Inter: tra i protagonisti anche Marko Arnautovic, che ne paga le conseguenze.

FINALE DA INCUBO – Il finale di Bologna-Inter è davvero da cancellare per gli uomini di Simone Inzaghi. Come al solito la trasferta emiliana si rivela insidiosa e beffarda, anche quando sembrava ormai destinata a chiudersi con un pareggio “Senza infamia e senza lode”. Al 90+4′, con un solo minuto di recupero rimasto prima del triplice fischio dell’arbitro, Riccardo Orsolini – complice l’assist di testa di Aurel Bisseck – va a segno, lasciando a bocca aperta, e asciutta di punti, i nerazzurri. La rete dell’1-0 dei rossoblù innervosisce gli animi degli interisti, che già nel corso della partita si erano scaldati in più occasioni, insieme a quelli degli avversarsi, anche per via di un arbitraggio “particolare”.

Bologna-Inter, Arnautovic e la lite nel finale: ecco cos’è successo

L’EFFETTO – Nel finale di Bologna-Inter è necessario porre l’attenzione su un episodio che le telecamere non sono riuscite a pizzicare ma che, grazie alla presenza della nostra inviata Romina Sorbelli, vi possiamo raccontare. Mentre Orsolini festeggia il gol della vittoria sotto la Curva rossoblù, insieme al resto dei suoi compagni, Sam Beukema infastidisce Marko Arnautovic bisbigliandogli una frase. L’austriaco, ovviamente, non ci sta e risponde alla provocazione andando allo scontro con l’olandese. Per provare a calmare gli animi arrivano Lautaro Martinez e Santiago Castro, che però non sembrano riuscire nell’obiettivo. Tanto che l’arbitro Colombo, alla fine di Bologna-Inter, scrive sul registro degli ammoniti anche il nome di Arnautovic e quello di Castro.