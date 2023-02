Bologna-Inter, occasione per cancellare non uno ma ben due fantasmi

Bologna-Inter è la prima delle quattro partite di oggi in Serie A, con calcio d’inizio alle 12.30. Al Dall’Ara, contro un avversario storicamente ostico, bisogna cancellare anche due pagine nere.

FANTASMI DA BATTERE – Dici Bologna-Inter e – purtroppo – la mente torna al 27 aprile 2022. A quel terrificante liscio di Ionut Andrei Radu, costato probabilmente la vittoria della Serie A (anche se si era sull’1-1 e un punto in più non avrebbe cambiato nulla). A una sconfitta inaccettabile, in un momento decisivo e dopo quasi quattro mesi dalla data originaria. Stavolta non sono previsti rinvii, né farse legate a mancata presentazione. C’è una rivincita da prendere nei confronti del Bologna, come fatto col 6-1 dell’andata. Per cancellare quella maledetta serata e far sì che l’Inter la dimentichi. Non solo, perché la curiosità è che c’è anche un altro “tabù”. È quello dell’arbitro Daniele Orsato, designato per la seconda volta in cinque anni dopo la famosa partita con la Juventus. Con lui non si vince dal 2015…

DI RITORNO – Stavolta non ci sono dubbi: in Bologna-Inter scatta l’ora di Romelu Lukaku. Il gol da subentrato contro il Porto, secondo consecutivo, gli vale una maglia da titolare al posto di Edin Dzeko, apparso in un momento di flessione nelle ultime partite. Dovrebbe toccare anche a Marcelo Brozovic, con Simone Inzaghi che però non rinuncia a Hakan Calhanoglu spostato mezzala sinistra. Le assenze invece solo quelle di Federico Dimarco e Milan Skriniar, rimasti a Milano per piccoli acciacchi. Nel Bologna Thiago Motta non recupera l’altro ex Marko Arnautovic, ma ha ritrovato i gol di Roberto Soriano (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 11 il vero countdown a Bologna-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).