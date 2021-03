Bologna-Inter, Mihajlovic torna a dirigere la squadra: differenziato per uno

Bologna-Inter è la sfida in programma dopo la sosta per le Nazionali, sabato 3 aprile alle ore 20.45. La squadra di Mihajlovic ha ripreso oggi gli allenamenti: un rossoblù ha lavorato in parte da solo. Di seguito il report

RIPRESA – Bologna-Inter è la sfida in programma sabato 3 aprile alle ore 20.45, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Così come i nerazzurri di Antonio Conte, che vedrà partire anche i 3 nazionali italiani (vedi articolo), anche gli uomini di Sinisa Mihajlovic sono tornati al lavoro. I rossoblù si sono ritrovati oggi a Casteldebole, dove hanno svolto prima un lavoro di attivazione atletica seguito da una partitella a campo ridotto. Paolo Faragò si è allenato in parte con i compagni e in parte in una seduta differenziata.

Fonte: bolognafc.it