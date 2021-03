Bologna-Inter, Mihajlovic punta a far debuttare un acquisto di gennaio

Dieci giorni al calcio d’inizio di Bologna-Inter. Gli occhi sono tutti puntati sulle nazionali. Ma qualcosa si muove in casa rossoblu: Sinisa Mihajlovic spera nel recupero di un calciatore fin qui martoriato dagli infortuni

CHI NON MUORE – Manca ancora troppo tempo per poter ipotizzare l’undici che Sinisa Mihajlovic manderà in campo per Bologna-Inter, match in programma sabato 3 aprile allo stadio Renato Dall’Ara. Ma la sessione di allenamento odierna, a Casteldebole, ha fornito un indizio non trascurabile in prospettiva. Paolo Faragò, arrivato in prestito dal Cagliari nel mercato di gennaio, è tornato finalmente ad allenarsi col gruppo. Il terzino non ha ancora esordito con la nuova maglia a causa di alcuni problemi muscolari che lo tormentano dalla fine del 2020. L’ex terzino dei sardi ha disputato parte dell’allenamento col gruppo, privato dei nazionali (vedi articolo). Mihajlovic spera di averlo a disposizione per Bologna-Inter, e magari concedergli la gioia dell’esordio con la nuova maglia.