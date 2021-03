Bologna-Inter, Mihajlovic guarda i suoi nazionali: oggi nessun impegno

In vista di Bologna-Inter non solo vanno tenuti d’occhio i convocati nerazzurri nelle rispettive nazionali (vedi articolo), ma anche i 10 convocati della rosa di Sinisa Mihajlovic. Nessuno di loro, tuttavia, sarà in campo nella giornata di oggi.

CONVOCATI – In attesa di Bologna-Inter, in programma il tre aprile, arrivano le partite delle nazionali. Non sarà solo Antonio Conte a doversi preoccupare per i suoi, perché anche Sinisa Mihajlovic avrà ben dieci elementi della rosa in giro per l’Europa e per il Mondo. Nello specifico si tratta di Skov Olsen (Danimarca), Skorupski (Polonia), Soriano (Italia), Svanberg (Svezia), Tomiyasu (Giappone), Musa Barrow (Gambia), il quarto portiere Breza (Canada), Gary Medel (impegnato con un raduno di allenamento del Cile, visto lo slittamento delle sfide per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022), Antov (Bulgaria) e Baldursson (Islanda Under 21).

NESSUN IMPEGNO – Nessuno di questi giocatori, però, sarà impegnato nella giornata di oggi con le rispettive nazionali. Danimarca (occhi anche su Christian Eriksen), Polonia, Giappone, Gambia, Bulgaria, Svezia, Islanda Under 21 e Italia saranno infatti impegnate domani. Il Canada sarà in campo venerdì. Il Cile, come sopra anticipato, sarà invece soltanto impegnato in un semplice raduno di allenamento. Ancora una giornata di tranquillità per Sinisa Mihajlovic, dunque, prima di doversi preoccupare per la salute dei suoi giocatori in vista di Bologna-Inter. Dove dovrà già fare a meno dello squalificato (ed ex nerazzurro) Rodirgo Palacio (vedi articolo).