Bologna-Inter, Medel ci sarà! Ricorso rossoblù accolto, squalifica ridotta

RECUPERO – Bologna-Inter è il recupero della ventesima giornata di Serie A che andrà in scena mercoledì 27 aprile alle ore 20.15 allo stadio “Renato Dall’Ara”. I rossoblù recuperano Gary Medel che in occasione di Juventus-Bologna aveva rimediato due giornate di squalifica. Il club rossoblù ha presentato ricorso ed è stato accolto: squalifica ridotta e quindi il cileno sarà a disposizione per la sfida con l’Inter.