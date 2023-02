Bologna-Inter, male Orsato: manca un rigore! OK gol annullato. La moviola – CdS

Manca un rigore in Bologna-Inter, due volte colpevole Orsato anche perché lo va a rivedere al VAR. Giusto annullare il gol a Barrow per fuorigioco. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Due volte colpevole Orsato in Bologna-Inter e nella stessa occasione. Secondo il quotidiano romano, manca un rigore ai padroni di casa per tocco con il braccio di Matteo Darmian all’interno dell’area di rigore. Tiro di Ferguson, il difensore si oppone scomposto e con le braccia aperte. Rigore da dare in campo, Orsato ha avuto un’altra chance al VAR per valutare anche l’offside di Dominguez. A proposito: giusto annullare il gol di Barrow, al momento del tiro il centrocampista del Bologna è sulla linea di visione di Onana. Resta non positiva la prestazione dell’arbitro due volte colpevole: prima valuta male quel tocco di mano in campo, poi con sufficienza lo riguarda al monitor. Voto 5

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna