Bologna-Inter: le formazioni ufficiali! Radu in porta non unica sorpresa dal 1′

Bologna-Inter, manca ormai poco all’inizio. Appena comunicate le formazioni ufficiali del recupero della partita della 20ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la prima del girone di ritorno. Sfida in scena lo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna partire dalle ore 20:15. Non c’è Handanovic, sostituito tra i pali da Radu. Idem Bastoni in difesa: confermato Dimarco a sinistra. E in attacco torna Correa dal 1′ con Dzeko in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Inter in Serie A

BOLOGNA (3-5-2): 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 30 Schouten, 21 Soriano (C), 3 Hickey; 9 Arnautovic, 99 Barrow.

A disposizione: 22 Bardi; 2 Binks, 4 Bonifazi, 7 Orsolini, 8 Dominguez, 10 Sansone, 14 Viola, 15 Mbaye, 19 Santander, 20 Aebischer, 55 E. Vignato, 71 Kasius.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic (sostituito in panchina dalla coppia formata da Miroslav Tanjga ed Emilio De Leo, ndr).

Bologna-Inter, formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 97 A. Radu; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic (C), 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 47 Franco Carboni, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

