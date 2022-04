Bologna-Inter, Lautaro Martinez certo: coppia d’attacco provata, con dubbio – CdS

Per Bologna-Inter di stasera (ore 20.15) la certezza in attacco si chiama Lautaro Martinez. Il Corriere dello Sport indica quale sia la coppia provata ieri da Inzaghi, con una preferenza ancora non sicura.

IN TRE PER UNA MAGLIA – I quattro gol segnati nelle ultime tre partite valgono per Lautaro Martinez una maglia da titolare stasera in Bologna-Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, accanto a lui ieri Simone Inzaghi ha provato Joaquin Correa per una coppia tutta argentina. Possibile quindi un altro cambio in attacco, dato che sabato con la Roma aveva giocato Edin Dzeko. Quest’ultimo non va però scartato a priori, anche perché è partito dal 1′ nelle ultime otto giornate di Serie A (l’ultima in panchina il 20 febbraio, col Sassuolo) e Inzaghi lo ha preservato quattro giorni fa togliendolo al 63′. La presenza di Dzeko servirebbe anche per avere più centimetri, visto che il Bologna ha ritrovato Gary Medel (vedi articolo). Il dubbio fra Correa e Dzeko c’è, con Alexis Sanchez terzo incomodo che appare però staccato. Per il partner di Lautaro Martinez in attacco in Bologna-Inter la scelta di Inzaghi arriverà solo in queste ore, ma non è da escludere che possa spuntarla il bosniaco.

