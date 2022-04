Bologna-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi in Serie A

Bologna-Inter è in programma oggi a un orario insolito (vedi articolo). Partita valida per il recupero della 20ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la prima del girone di ritorno. L’Inter ha l’occasione di vincere per tornare in vetta a quattro partite dalla fine. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Bologna-Inter di Serie A

INDISPONIBILI – Restano a casa per infortunio Robin Gosens e Arturo Vidal, così come Felipe Caicedo (vedi articolo) non ancora ripresosi dai problemi dell’ultimo weekend. Ormai da non considerare Aleksandar Kolarov, assente fisso.

Non è stata diramata la lista dei convocati dell’Inter

MODULO – L’Inter di Simone Inzaghi schiererà quasi obbligatoriamente il solito 3-5-2, pur consapevole che stavolta avrà di fronte una squadra pronta a specchiarsi per strappare almeno un pareggio.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – In porta il capitano Samir Handanovic è in dubbio a causa di problemi alla schiena ma proverà a stringere i denti, in alternativa è pronto Andrei Radu tra i pali. Al centro Stefan de Vrij con Milan Skriniar terzo destro e Alessandro Bastoni terzo sinistro, quest’ultimo favorito su Federico Dimarco.

CENTROCAMPO – A destra Denzel Dumfries e Ivan Perisic a sinistra con Matteo Darmian destinato a fare da vice a entrambi. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra.

ATTACCO – In avanti la certezza si chiama Lautaro Martinez, che ancora non conosce la sua spalla, sebbene Joaquin Correa appaia leggermente in vantaggio su Edin Dzeko nele rotazioni.

Bologna-Inter, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 47 Franco Carboni.

La probabile formazione del Bologna di Mihajlovic

AVVERSARI – Ancora qualche dubbio di formazione anche i padroni di casa. L’ex nerazzurro Sinisa Mihajlovic (sostituito in panchina dal vice Miroslav Tanjga coadiuvato dal collaboratore tecnico Emilio De Leo, ndr) si affida totalmente al suo gruppo per vedere il miglior Bologna (vedi probabile formazione). In attesa delle formazioni ufficiali di Bologna-Inter, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).