Bologna-Inter, la probabile formazione di Inzaghi tra alternanza e ritorni

Si avvicina il calcio d’inizio di Bologna-Inter, gara in programma domani alle ore 12.30. Simone Inzaghi è alle prese con la preparazione della sfida, mettendo al vaglio le possibili scelte di formazione. Probabili cambi dopo la gara contro il Porto di mercoledì, si prepara a tornare Marcelo Brozovic dal primo minuto

ALTERNANZA E RITORNI – L’ultimo filotto di gare ravvicinate ha portato l’Inter e i suoi giocatori a necessitare di recuperare le energie fisiche. Specialmente per quanto riguarda i due esterni Federico Dimarco e Matteo Darmian, che hanno speso tanto a livello di energie anche nella gara di mercoledì contro il Porto. Difficile pensare alla sostituzione di entrambi dal primo minuto, con il primo dei due che è sembrato però più in calo. Per questo si scalda Robin Gosens dal primo minuto, mentre Denzel Dumfries potrebbe subentrare a gara in corso a Darmian. Probabile anche il rientro in campo dall’inizio di Marcelo Brozovic che ha letteralmente cambiato la partita tra Inter e Porto di mercoledì. A lasciargli il posto sarà con ogni probabilità Henrikh Mkhitaryan. Davanti previsto il ritorno dal primo anche di Romelu Lukaku.

PROBABILE FORMAZIONE – Questo il probabile undici di Simone Inzaghi per Bologna-Inter di domani: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Gosens, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian, Lautaro Martinez, Lukaku.