Bologna-Inter: la formazione di Inzaghi dal 1′ (se si giocasse a Capodanno)

Bologna-Inter si giocherà tra una settimana ma il tempo che precede la partita non sarà facile da superare senza problemi. Inzaghi è costretto a lavorare considerando l’alto rischio di contagio post-vacanze natalizie e oggi la formazione migliore schierabile non è di certo la migliore in assoluto

FORMAZIONE RIMANEGGIATA – Altro che Capodanno di festa. La positività al Covid-19 di tre calciatori della Prima Squadra, tra cui Edin Dzeko (vedi comunicato ufficiale), è il primo campanello di allarme del 2022 che sta per iniziare. Il 6 gennaio è in calendario Bologna-Inter, che aprirà il girone di ritorno della Serie A di cui l’Inter di Simone Inzaghi è attualmente capolista. Per la trasferta di Bologna non saranno disponibili i tre calciatori attualmente positivi al Coronavirus, sperando che il numero non aumenti nei prossimi giorni. Indisponibile anche Hakan Calhanoglu, squalificato e da sostituire dopo aver risolto il ballottaggio (vedi focus). Quale sarebbe la formazione dell’Inter di Inzaghi se si giocasse in queste ore? Ecco la formazione migliore possibile al momento.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.