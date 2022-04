Bologna-Inter, la coppia De Leo-Tanjga recupera quasi tutti in formazione

Bologna-Inter si giocherà alle ore 20.15. Usciti da poco i convocati rossoblù (vedi articolo) e arriva la conferma che Mihajlovic e Tanjga hanno recuperato tutti i giocatori reduci da un virus intestinale. Per la formazione pochi problemi, anzi.

TUTTI O QUASI – Per Bologna-Inter l’unico assente nei rossoblù sarà Mitchell Dijks, che si è infortunato a livello muscolare nel riscaldamento domenica contro l’Udinese. Si sono ripresi da un virus intestinale Jerdy Schouten, Lukasz Skorupski ed Emanuel Vignato, coi primi due che partiranno titolari. Non c’è ovviamente Sinisa Mihajlovic, che sarà sostituito in panchina dal vice Miroslav Tanjga e nelle interviste dal collaboratore tecnico Emilio De Leo. La sorpresa di formazione potrebbe essere Nicola Sansone, che tre giorni fa nel 2-2 sempre al Dall’Ara ha trovato il suo primo gol stagionale. È favorito su Musa Barrow e Riccardo Orsolini, anche in relazione alle prove effettuate ieri in allenamento.

TRIPLO RIENTRO – Il Bologna per l’Inter non recupera solo gli infortunati, ma pure tre squalificati. Marko Arnautovic e Adama Soumaoro avevano preso una giornata dopo la Juventus, mentre Gary Medel due ma ieri ha avuto la “grazia” da parte della Corte Sportiva d’Appello Nazionale. Un regalo inatteso e che permetterà ai rossoblù di schierare il Pitbull, uno degli ex di giornata, nella difesa a tre assieme allo stesso Soumaoro e ad Arthur Theate. Quest’ultimo nel 6-1 dell’andata segnò il suo primo gol in Serie A ed è quello che ha fatto meglio nel pacchetto arretrato. A destra ha ormai recuperato Lorenzo De Silvestri, riportando Aaron Hickey nel suo ruolo naturale di esterno sinistro. Con Schouten gli altri due in mezzo sono Nicolas Dominguez, favorito su Mattias Svanberg, e Roberto Soriano. Questa la probabile formazione di Mihajlovic (e Tanjga) per Bologna-Inter: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone.