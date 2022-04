Bologna-Inter, Inzaghi vara il turnover? Un ritorno dal 1′ in difesa – TS

Bologna-Inter è in programma mercoledì alle 20:15. Inzaghi prepara la sfida e, secondo Tuttosport, potrebbe varare un mini-turnover

TURNOVER? – Bologna-Inter in programma mercoledì è una tappa decisiva per le sorti della stagione nerazzurra. In vista della sfida del Dall’Ara Inzaghi, secondo quanto riferisce Tuttosport, potrebbe pensare di varare il turnover: i nerazzurri avranno un calendario più compresso rispetto alle rivali, visto il recupero con i rossoblù e la finale di Coppa Italia contro la Juventus, quindi il tecnico potrebbe voler ruotare alcuni uomini chiave per mantenere alta la condizione della squadra. In difesa, il tecnico, punterà su Bastoni che, dopo l’iniziale panchina contro la Roma, dovrebbe tornare in campo dal 1′ al posto di Dimarco, che sarà utile a gara in corso.

Fonte: Tuttosport – F.M