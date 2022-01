Bologna-Inter, Inzaghi e la squadra in campo come da regolamento

Bologna-Inter non si giocherà alle ore 12.30, ma la squadra di Inzaghi è regolarmente in campo. Questo perché, come segnalato in mattinata (vedi articolo), i nerazzurri devono seguire tutti i procedimenti standard.

IN CAMPO! – L’Inter è in campo al Dall’Ara di Bologna, assieme all’arbitro Giovanni Ayroldi. Sopralluogo effettuato come da protocollo, ma chiaramente non c’è la squadra di Sinisa Mihajlovic. Simone Inzaghi e i giocatori convocati (vedi elenco) devono comunque presentarsi allo stadio, attendere l’appello del direttore di gara, fare una sorta di riscaldamento (in corso) e poi aspettare le 13.15 quando sarà decretata “non disputata” la partita. Evidente eccesso di burocrazia, ma così funziona.