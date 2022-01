Bologna-Inter, Inzaghi ritrova Barella dal 1′: chi al posto di Calhanoglu?

Bologna-Inter è la sfida in programma giovedì 6 gennaio alle ore 12.30, valevole per la ventesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi, che hanno perso Cordaz, Satriano e Dzeko per Covid-19, dovranno fare a meno anche dello squalificato Calhanoglu. Intanto domani la squadra dovrebbe tornare alla normalità

NORMALITÀ – Bologna-Inter è la prima sfida di Serie A del 2022, con fischio d’inizio alle 12.30. Simone Inzaghi ritrova tutti, eccetto i tre risultati positivi al Coronavirus: Martin Satriano, Alex Cordaz ed Edin Dzeko. I nerazzurri sul campo del Dall’Ara dovranno fare a meno dello squalificato Hakan Calhanoglu mentre farà rientro Nicolò Barella. Intanto, dopo gli ultimi tamponi effettuati sui sudamericani, domani l’Inter dovrebbe ritornare alla normalità con allenamenti di gruppo e non più sedute individuali.

POSSIBILI SCELTE – In vista del match contro i rossoblù, in programma giovedì 6 gennaio, Inzaghi ha poche alternative in attacco, nonostante il rientro di Joaquin Correa. L’argentino, infatti, non gioca da un mese dunque la coppia titolare sarà formata da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Ballottaggio a centrocampo dove Roberto Gagliardini e Arturo Vidal si candidano per sostituire Calhanoglu. Sulla fascia sinistra si vedrà regolarmente Ivan Perisic dal 1′ mentre su quella destra Inzaghi può scegliere se confermare Denzel Dumfries o rilanciare Matteo Darmian, rientrato dall’infortunio. In difesa non dovrebbe cambiare nulla con Samir Handanovic in porta e davanti a lui Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni.