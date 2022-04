Bologna-Inter, Inzaghi riflette su Handanovic: il motivo. Una certezza – Sky

Bologna-Inter è la partita in programma stasera alle ore 20.15 allo stadio Renato Dall’Ara, recupero della ventesima giornata di Serie A. Inzaghi ha qualche dubbio di formazione nonché una preoccupazione legata ad Handanovic. Di seguito quanto rivelato da Paventi su Sky Sport 24

PROBLEMI – Bologna-Inter è la partita che andrà in scena stasera allo stadio Renato Dall’Ara alle ore 20.15. Secondo le ultime di Andrea Paventi, Simone Inzaghi deve fare i conti con le condizioni di Samir Handanovic: «Handanovic non è al 100%, vedremo che decisione prenderà Inzaghi sul suo portiere che non è al massimo ma proverà a stringere i denti perché vuole esserci. La certezza si chiama Lautaro Martinez, poi vedremo chi lo affiancherà tra Correa e Dzeko».