Bologna-Inter, Inzaghi punta sulla linea cilena: Sanchez sicuro, Vidal quasi

Bologna-Inter -2. Giovedì alle 12.30, i nerazzurri scenderanno in campo per inaugurare il 2022. Inzaghi studia la formazione con il duo cileno Sanchez-Vidal scalpitante

ALLA CILENA − Bologna-Inter è ormai alle porte. La squadra di Inzaghi tra poco meno di 48 ore darà avvio al proprio 2022 con l’insidiosa trasferta al Renato Dall’Ara. Con le assenze obbligate di Dzeko e Calhanoglu, la formazione dei nerazzurri sta per delinearsi. Come riporta Andra Paventi di Sky Sport, si punterà sulla linea cilena con Alexis Sanchez che prenderà il posto dell’attaccante bosniaco al fianco di Lautaro Martinez. In mezzo al campo, nonostante resti viva la bagarre tra Arturo Vidal e Roberto Gagliardini, l’ex Barcellona scalpita ed è in vantaggio per una maglia dal 1′.