Bologna-Inter, Inzaghi ha scelto la coppia d’attacco! Le novità – Sky

Domani alle ore 18 l’Inter giocherà contro il Bologna di Vincenzo Italiano allo stadio Renato Dall’Ara. Andrea Paventi da Sky Sport dà gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione.

ASSENTI – Come spesso è accaduto nelle ultime settimane Simone Inzaghi dovrà pensare ad una formazione con diversi indisponibili. Denzel Dumfries punta la Roma per tornare almeno tra i convocati, Piotr Zielinski richiede maggiore pazienza per il recupero definitivo dal suo infortunio. A questi due si è aggiunto ieri anche Marcus Thuram con l’affaticamento all’adduttore della coscia sinistra. Bologna-Inter è la partita in programma per la Pasqua nerazzurra e l’allenatore ha poco da scegliere negli undici iniziali.

Bologna-Inter, non solo un cambio in attacco! Le ultime

SCELTE – Andrea Paventi ha scritto su X cosa attende i tifosi: la coppia d’attacco sarà composta da Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Marko Arnautovic rimane così in panchina e sarà un fattore a gara in corso così come Mehdi Taremi. I quattro attaccanti rimasti dovranno essere ruotati tra Bologna-Inter e il derby di Coppa Italia. Intorno ai due davanti si muove il solito centrocampo con un cambio però sulla fascia sinistra. Carlos Augusto prende il posto di Federico Dimarco, che prende fiato dopo l’enorme dispendio energetico col Bayern Monaco. In difesa dovrebbero giocare ancora gli stessi di mercoledì.