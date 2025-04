Bologna-Inter, Inzaghi ‘consapevole’ del Napoli: solo 2 cambi – Sky

Bologna-Inter alle 18 nel giorno di Pasqua. Simone Inzaghi dovrebbe cambiare solamente due pedine, sapendo anche che oggi il Napoli passerà a Monza.

ATTENZIONE MASSIMA – Domani alle 18, giorno di Pasqua, l’Inter sarà ospite del Bologna al Renato Dall’Ara (qui la conferenza stampa di Vincenzo Italiano). I nerazzurri vanno a caccia di un grande risultato, visto che il Napoli oggi giocherà contro il Monza praticamente già condannato alla retrocessione in Serie B. Con molta probabilità, l’Inter domani scenderà in campo con gli stessi punti della squadra di Antonio Conte. Ecco perché, riferisce Andrea Paventi di Sky Sport 24, Inzaghi manderà in campo la squadra migliore. Solamente due cambi. Ecco quali: «L’Inter partirà in treno per andare a Bologna, trasferta delicata e c’è tanta carica in questo testa a testa con il Napoli. Inzaghi attento nella gestione, qualche cambio ci sarà: Correa insieme a Lautaro Martinez, mentre Carlos Augusto favorito nei ballottaggi con Federico Dimarco. Per il resto tutto intatto, la difesa rimarrà quella vista mercoledì contro il Bayern Monaco, così come il centrocampo».

Bologna-Inter, la probabile formazione di Simone Inzaghi

SCELTE – Se dovessero essere confermate le sole due sostituzioni di Correa e Carlos Augusto, per Bologna-Inter, si vedranno nove/undicesimi della squadra che è scesa in campo dal primo minuto contro il Bayern Monaco in Champions League. Davanti a Yann Sommer, il trio composto da Benjamin Pavard, Acerbi e Bastoni. Darmian a destra, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. In avanti, straordinari per Lautaro Martinez. La probabile formazione:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro Martinez.