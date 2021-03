Bologna-Inter, ieri la ripresa degli allenamenti: oggi a porte chiuse

Bologna-Inter, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021. La squadra allenata da Sinisa Mihajlovic oggi svolgerà l’allenamento a porte chiuse.

LE ULTIME – Bologna-Inter, prosegue il lavoro della squadra allenata da Sinisa Mihajlovic in vista della sfida di sabato 3 aprile alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna. I rossoblù reduci dalla straordinaria rimonta in trasferta contro il Crotone (2-3), l’ultima giornata di campionato disputata prima della sosta, sono tornati ieri in campo ad allenarsi. Sul fronte nazionali da registrare ieri il ritorno di Gary Medel. Oggi invece l’allenamento è previsto per le 11 di mattina e sarà a porte chiuse, così come annunciato dal sito ufficiale. Ancora fuori con le rispettive Nazionali invece Takehiro Tomiyasu (ieri in campo contro la Mongolia per il 14-0) e Musa Barrow (subentrato al 61′ in Congo-Gambia).