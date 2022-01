Bologna-Inter, i numeri di maglia dei due nuovi (Primavera) convocati

Sono stati comunicati i numeri di maglia dei due nuovi giocatori convocati da Simone Inzaghi per Bologna-Inter di domani, ovvero i Primavera Rovida e Curatolo (vedi lista).

NUMERI DI MAGLIA – In vista di Bologna-Inter – anche a causa dei casi di COVID-19 – Simone Inzaghi pesca nella Primavera. Due giocatori dell’Under 19 saranno a disposizione del tecnico per la sfida di domani, come annunciato nella lista dei convocati. Scelti anche i numeri di maglia ufficiali (come da prassi al “debutto” in campionato): il portiere Rovida indosserà la maglia numero 40, mentre l’attaccante Curatolo ha scelto il 41.