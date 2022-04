Bologna-Inter, Handanovic da monitorare! Resiste ancora un dubbio – Sky

Bologna-Inter è la sfida che andrà in scena alle ore 20.15 allo stadio “Renato Dall’Ara”, recupero della ventesima giornata di Serie A. Come precedentemente riportato, Handanovic non è al 100% (vedi articolo): secondo le ultime di Matteo Barzaghi, lo sloveno rimane sotto osservazione

TRA CERTEZZE E DILEMMI – Bologna-Inter è una sfida importantissima per gli uomini di Simone Inzaghi che vincendo scavalcherebbero il Milan in vetta alla classifica. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi – intervenuto su Sky Sport 24 -, in attacco Joaquin Correa è favorito su Edin Dzeko mentre Samir Handanovic è da monitorare: «Partiamo dalle certezze: Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa. Dumfries in vantaggio su Darmian sulla corsia destra mentre su quella sinistra agirà Perisic. In mezzo vedremo Barella, Brozovic e Calhanoglu. Il dubbio è in attacco dove Lautaro Martinez è sicuro di giocare: per il momento accanto a lui confermiamo Correa, in vantaggio su Dzeko. La riunione tecnica andrà in scena tra poco e ci sarà la parola definitiva. C’è da monitorare la situazione di Handanovic perché ha qualche problemino alla schiena, dovrebbe farcela stringendo i denti ma è da tenere sott’occhio fino al calcio d’inizio».