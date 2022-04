Bologna-Inter, gara di personalità di Doveri. OK gol Arnautovic: la moviola – CdS

Bologna-Inter, secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, gestisce bene e con personalità Daniele Doveri, arbitro della partita ieri sera.

LA MOVIOLA – Bologna-Inter, Daniele Doveri nei cento minuti della gara fischia appena venti falli, ben al di sotto la media italiana. L’arbitro fa giocare il più possibile, anche se questo accende i toni della partita. L’unico episodio analizzato al VAR è la posizione di Arnautovic ed è regolare. Quello che fa infuriare Simone Inzaghi è il contatto Soriano-Perisic, prima del cross di Gosens, ma secondo il quotidiano romano l’impatto tra i due può essere considerato un normale contatto di gioco. Forse troppo severo in occasione del cartellino rosso per Spicciarello, preparatore atletico dell’Inter espulso per essere entrato inc amp ocon l’obiettivo di passare il pallone al portiere del Bologna.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota

