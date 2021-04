Bologna-Inter, Eriksen più di Gagliardini! Due punti fermi per Conte – Sky

Bologna-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato da Paventi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – Conte ha tutti a disposizione (QUI le dichiarazioni del tecnico in conferenza), tranne D’Ambrosio. Una certezza in difesa

VIGILIA DI CAMPIONATO – Bologna-Inter vedrà tutti i nazionali, anche quelli italiani, a disposizione di Antonio Conte (vedi articolo). Andrea Paventi fa il punto in casa nerazzurra alla vigilia del match con i rossoblù: «Lavorano tutti quanti insieme. Tamponi negativi stamattina per i nazionali, quindi ci sono tutti tranne Danilo D’Ambrosio che è ancora positivo. Stefan de Vrij non parte dall’inizio, ci sarà Andrea Ranocchia. E’ una squadra che sta lavorando tanto e lo fanno pensando a un trittico che potrà dire molto sul campionato dell’Inter».

SCELTE – Paventi parla anche dei dubbi di formazione di Conte: «Nicolò Barella e Marcelo Brozovic dal 1′? Secondo me ci sono ottime possibilità, io credo che Brozovic e Barella non usciranno mai da questa Inter. Poi possono esserci altri dubbi, de Vrij è in una situazione diversa: ieri ha svolto un allenamento individuale, oggi in gran parte con il gruppo. Poi c’è un piccolo dubbio a centrocampo, anche se Christian Eriksen è davanti a Roberto Gagliardini. In attacco Romelu Lukaku e Lautaro Martinez titolari».