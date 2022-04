Bologna-Inter, Dumfries chiamato agli straordinari e intanto punta Hakimi

È già vigilia di Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata. Inzaghi punterà ancora su Dumfries, in gol sabato contro la Roma. L’olandese ha nel mirino Hakimi

NEL MIRINO − In Bologna-Inter, sarà regolarmente in campo Denzel Dumfries. Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso tant’è che contro i felsinei, domani sera, è intenzionato a schierare la formazione tipo. Tra questi rientra anche Denzel Dumfries, ormai pilastro dell’undici nerazzurro. L’olandese non sta facendo rimpiangere Achraf Hakimi, partito in estate destinazione PSG. Al momento è arrivato a quota cinque gol in stagione, l’ultimo dei quali messo a referto sabato scorso contro la Roma. Contro il Bologna, sarà chiamato agli straordinari. Nella gara d’andata, fu un’autentica spina nel fianco nei confronti di Hickey e collezionò anche il suo primo assist con la maglia dell’Inter per il momentaneo 1-0 di Lautaro Martinez (finale 6-1). Dumfries ha messo nel mirino proprio Hakimi che lo scorso anno chiuse la stagione con sette gol stagionali. All’ex capitano del PSV Eindhoven mancano ancora sei partite per raggiungere e superare l’ala marocchina.