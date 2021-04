Bologna-Inter si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Renato Dall’Ara, per la ventinovesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, con diversi diffidati e un ex tra gli squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno di campionato, in programma solo oggi.



BOLOGNA-INTER sabato 3 aprile ore 20.45 (29ª giornata Serie A)

Diffidati Bologna: Mitchell Dijks, Sinisa Mihajlovic (allenatore), Roberto Soriano, Takehiro Tomiyasu (prossima partita Roma in trasferta)

Squalificati Bologna: Rodrigo Palacio (una giornata)

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku (prossima partita Sassuolo in casa)

Squalificati Inter: nessuno