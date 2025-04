Bologna-Inter, di nuovo sul ‘teatro del delitto’ per cambiare la storia

Il giorno di Pasqua vede Bologna-Inter: una partita decisiva, in uno stadio che non ha certo portato bene di recente. Alle 18 c’è da rispondere al Napoli e fare uno scatto determinante in classifica.

STORIA DA RISCRIVERE – Bologna-Inter, a poche partite dalla fine della Serie A, nella parte finale del mese di aprile. Cosa ricorda? Non c’è bisogno di fare troppi giri di parole, purtroppo: il 2022. Quando, proprio dal Dall’Ara, una sconfitta per 2-1 costò sostanzialmente il campionato. Oggi la situazione è diversa, in meglio, ma c’è di nuovo da superare l’ostacolo Bologna. E non sarà certo una passeggiata. L’Inter ieri è stata raggiunta dal Napoli, che ha vinto seppur non incantando a Monza, oggi deve riprendersi il +3 di margine. Dovesse farlo, in uno degli stadi più complicati della stagione, farebbe un grosso passo avanti per l’obiettivo. E lo farebbe proprio lì dove si è fermata tre anni fa, ribaltando la situazione.

Bologna-Inter, la stanchezza non sia un problema

ENERGIE DA TROVARE – L’Inter si presenta a Bologna quattro giorni dopo il trionfo in Champions League col Bayern Monaco e a tre giorni dal quinto derby stagionale col Milan. Tempo per rifiatare non ce n’è, possibilità di dare più valore a una partita rispetto a un’altra nemmeno. Ecco quindi che Simone Inzaghi deve fare i conti con le forze rimaste, per evitare di spremere oltre il dovuto i giocatori. Motivo per cui non ci sarà Marcus Thuram e potrebbe giocare persino Joaquin Correa, anziché l’ex Marko Arnautovic. Nel Bologna Vincenzo Italiano ha da valutare invece le condizioni di Santiago Castro. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Bologna-Inter: collegamenti in diretta con l’inviata allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.