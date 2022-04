Bologna-Inter, Dall’Ara tutto sold out! Inzaghi con due ballottaggi – Sky

L’Inter è pronta a prendersi la vetta della classifica questa sera alle 20:15 contro il Bologna. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Simone Inzaghi ha oltre al dubbio in attacco anche un dubbio sulla corsia destra. Ecco le ultime.

BALLOTTAGGIO – L’Inter ha bisogno dei tre punti questa sera contro il Bologna per prendersi la vetta della classifica. In questo modo verrà cancellato l’asterisco e i nerazzurri saranno ufficialmente primi in classifica. Intanto però, Simone Inzaghi ha gli ultimi dubbi da sciogliere. Secondo Matteo Barzaghi, oltre al partner d’attacco di Lautaro Martinez (vedi articolo), c’è un altro ballottaggio sulla destra. «La difesa è quella titolare, Dumfries se la gioca con Darmian anche se l’olandese vive un gran momento. L’Inter pensa di vivere la serata più importante perché si prenderebbe un binario preciso. 28mila spettatori con più di 2000 nel settore ospite».