Bologna-Inter, Conte sorride ma allerta massima: la probabile formazione

Bologna-Inter, buone notizie per Antonio Conte in vista della sfida in programma sabato 3 aprile alle 20:45. Tutti i nazionali sono risultati negativi al primo tampone molecolare ma il tecnico predica calma e valute i giocatori migliori.

LA PROBABILE – Bologna-Inter andrà in scena domani sera, gara valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021. Antonio Conte sorride dopo la notizia dei tamponi negativi, ma predica comunque calma. Il tecnico italiano farà le giuste valutazioni in vista della sfida, ma l’allerta resta comunque massima. I contatti saranno ridotti comunque al minimo e i tamponi saranno ripetuti anche nelle prossime ore. Se questi dovessero dare esito negativo, allora Conte confermerebbe l’impiego di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella tra i titolari. Discorso diverso invece per Stefan de Vrij, ultimo ad essere risultati negativo al tampone dopo Matìas Vecino e Samir Handanovic. Proprio il capitano nerazzurro prenderà regolarmente il suo posto tra i pali, mentre in difesa dovrebbe vedersi Andrea Ranocchia al posto dell’olandese. A centrocampo Christian Eriksen è in vantaggio su Roberto Gagliardini, per completare il reparto con Marcelo Brozovic. In attacco giocherà Romelu Lukaku dopo il turno di riposo concesso con la sua Nazionale, in coppia con lui il solito Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione dell’Inter.