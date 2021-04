Bologna-Inter, Conte non rinuncia ai nazionali: 7 su 10 in campo?

Per Bologna-Inter di domani Conte non dovrebbe far riposare i nazionali, rientrati in questi giorni dopo i rispettivi impegni. Fino a sette, dei dieci convocati (vedi articolo), possono essere titolari.

NESSUN CALCOLO – Antonio Conte questo pomeriggio, in conferenza stampa, ha detto che tutta la squadra dev’essere pronta quando chiamata in causa (vedi articolo). Nonostante ciò i calcoli stanno a zero. Domani in Bologna-Inter non potrà andare in campo la miglior formazione possibile, fra infortuni e positivi, ma sarà comunque competitiva. E prevede l’utilizzo dei nazionali. Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Christian Eriksen e Romelu Lukaku, salvo sorprese, saranno scelti da Conte al Dall’Ara. Questo fa sì che il “povero” Ionut Andrei Radu, unico non utilizzato durante la sosta pur essendo stato convocato (e “illuso” dalla positività di Samir Handanovic), Stefano Sensi e l’infortunato Ivan Perisic saranno i tre di rientro non titolari.

SCELTE NETTE – Per Bologna-Inter le scelte di Conte non sono ancora del tutto fatte (vedi articolo). E l’infortunio di Perisic apre un “buco” a sinistra, con Ashley Young e Matteo Darmian in ballottaggio (vedi articolo). Chiunque giochi su questa fascia è reduce da due settimane tranquille ad Appiano Gentile, un bene da questo punto di vista. Così come in attacco, con Lukaku riposato perché martedì è rimasto in panchina con la Bielorussia. Chi sarà scelto fra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez ha potuto beneficiare di una vera e propria sosta, vista la (lungimirante) decisione della CONMEBOL che ha rinviato le partite sudamericane di qualificazione ai Mondiali. Con Handanovic che ha recuperato e, a quanto fatto intuire da Conte, sarà regolarmente fra i pali resta solo un quarto “non nazionale” in campo in Bologna-Inter. È Andrea Ranocchia, visto che invece Stefan de Vrij è un po’ in ritardo di condizione dopo la positività.