Bologna-Inter col Dall’Ara chiuso, la Curva Nord annuncia: «Non andiamo»

In serata è arrivato l’annuncio che per Bologna-Inter i cancelli del Dall’Ara non saranno nemmeno aperti (vedi articolo). La Curva Nord nerazzurra, in ogni caso, non si presenterà nemmeno nella città emiliana.

BOLOGNA-INTER STOP – “La Curva Nord comunica non si recherà a Bologna. Non c’è il Bologna? L’Inter si presenta ugualmente? Il frenetico rincorrersi di notizie fuorvianti, il solito «sì, no, boh» di chi è atto a decidere, ci porta a farci da parte in questa bagarre all’italiana. Ora e sempre avanti Inter!”

Fonte: pagina Facebook L’urlo della Nord